Casa Branca condena "atos desprezíveis" visando casal Clinton e Barack Obama

Por Lusa | 15:57

A Casa Branca condenou esta quarta-feira os "atos desprezíveis" visando o ex-casal presidencial Bill e Hillary Clinton e o ex-Presidente Barack Obama, após a interceção esta quarta-feira de pacotes suspeitos, com potenciais engenhos explosivos, endereçados aos antigos governantes.

"Estes atos horríveis são desprezíveis, quem quer que sejam os responsáveis serão responsabilizados em toda a extensão da lei", declarou a porta-voz da Presidência norte-americana, Sarah Huckabee Sanders.

A porta-voz do Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que as forças de segurança norte-americanas estão a tomar todas as medidas necessárias para proteger qualquer pessoa ameaçada.