Casa Pia assegura subida à II Liga portuguesa

O Casa Pia assegurou hoje a subida à II Liga portuguesa de futebol, apesar de ter perdido 2-1 em casa do Praiense, em jogo da segunda mão das meias-finais do Campeonato de Portugal em futebol.

A formação casapiana, que tinha vencido por 1-0 na primeira mão, beneficiou do golo apontado fora para seguir em frente e regressar, 54 anos depois, à segunda divisão nacional, depois de ter feito na época de 1964/65 a sua última aparição naquele escalão.

O Casa Pia, que disputou a primeira divisão nos anos 30 do século passado, chegou à fase final do Campeonato de Portugal depois de ter sido segundo classificado na série D, atrás dos açorianos do Praiense.