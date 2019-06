Casa Pia vence Vilafranquense e conquista Campeonato de Portugal de futebol

O Casa Pia conquistou hoje o Campeonato de Portugal da época 2018/19, ao vencer o Vilafranquense por 4-2 no desempate por grandes penalidades (2-2 após prolongamento), na final da competição, equivalente ao terceiro escalão do futebol nacional.

No Estádio Nacional, em Oeiras, o Vilafranquense inaugurou o marcador aos 57 minutos, por Kelvin, mas o Casa Pia igualou aos 79, com um golo de João Coito, levando o jogo para o prolongamento, no qual a equipa de Vila Franca de Xira voltou a adiantar-se, aos 92, por Gustavo Tocantins, tendo João Coito bisado, aos 111, e adiado a decisão para as grandes penalidades.

Os dois clubes já tinham assegurado no domingo passado a promoção à II Liga, ao qualificarem-se para a final do Campeonato de Portugal: o Casa Pia impôs-se ao Praiense, enquanto o Vilafranquense superiorizou-se à União de Leiria, em confrontos das meias-finais da prova.