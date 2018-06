Casal de idosos encontrado morto nas Caldas da Rainha

Por Lusa | 19:55

Um casal de idosos foi hoje encontrado morto em casa, nas Caldas da Rainha, em avançado estado de decomposição, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), disse à Lusa o comandante dos bombeiros.

O casal foi hoje descoberto pelos Bombeiros das Caldas da Rainha, chamados "para uma abertura de porta" após o alerta dado pelos vizinhos, "que não os viam desde quinta-feira", disse à Lusa o comandante da corporação, Nelson Cruz.

De acordo com o mesmo responsável "o corpo da mulher encontrava-se no corredor e o do homem na sala" da habitação, localizada num bairro social, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.