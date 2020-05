Casal morre em acidente de viação em Ponta Delgada

Um acidente de viação que envolveu um veículo ligeiro e um atrelado de um trator agrícola provocou dois mortos este sábado, em Ponta Delgada, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros.

O embate entre um veículo ligeiro e um atrelado de um trator agrícola ocorreu este sábado, por volta das 21h00, e resultou na morte de um homem na casa dos 30 anos, que morreu no local, e de uma mulher de 26 anos, que foi transportada ainda com vida para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde acabou por morrer.

De acordo com as informações confirmadas à Lusa pelos Bombeiros de Ponta Delgada, no mesmo veículo ia, ainda, uma menor, de 12 anos, que apresentava apenas ferimentos ligeiros.

O condutor do trator não apresentava qualquer ferimento.

No local estiveram a PSP e 15 elementos da corporação de Bombeiros de Ponta Delgada, com sete viaturas, bem como duas viaturas SIV (Suporte Imediato de Vida).