Casillas "emocionado" com mensagens de apoio após enfarte

Por Lusa | 21:31

O futebolista espanhol Iker Casillas, do FC Porto, agradeceu hoje todas as mensagens de apoio que o deixam "emocionado", no dia em que abandonou o hospital, após ter sofrido um enfarte do miocárdio.

O guarda-redes espanhol, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, saiu hoje do hospital CUF Porto e afirmou, num vídeo publicado na rede social Twitter, estar "emocionado" pelo apoio que tem recebido.

"Obrigado, obrigado e mil vezes obrigado. Pela preocupação e as mensagens. (...) Agora recuperar é o que me toca, mas está tudo bem e em paz. Um grande abraço", confessou.