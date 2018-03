Catalunha: Carles Puigdemont presente na segunda-feira a um juiz para identificação

Por Lusa | 17:20

O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont, detido hoje na Alemanha junto à fronteira com a Dinamarca, vai ser presente na segunda-feira a um juiz para confirmação da identificação, anunciaram hoje as autoridades alemãs.

"O objetivo será apenas o de verificar a identidade da pessoa detida. O Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, em Schleswig, terá depois de decidir se o Sr. Puigdemont deve ser detido para ser entregue a Espanha", refere um promotor público alemão, em comunicado, citado pela agência de notícias francesa AFP.

Carles Puigdemont foi detido numa autoestrada alemã pelas 11:00 locais (cerca de 10:00 em Lisboa).