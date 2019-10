Catalunha: Centro de Barcelona transformado em campo de batalha com confrontos entre grupos radicais e polícia

As avenidas do centro de Barcelona parecem hoje um campo de batalha após mais de cinco horas de confrontos muito violentos entre grupos radicais de jovens independentistas e a polícia espanhola que tem tido dificuldade em controlar a situação.

Em vários pontos da cidade espanhola há contentores de lixo incendiados por grupos de jovens que antes de pegarem fogo fazem com eles barricadas no meio das avenidas para impedir a polícia de circular, constatou a Lusa no local.

O ambiente é de batalha urbana com os radicais, que quebram e destroem tudo por onde passam, a fugir com a chegada da polícia, para, em seguida, se agruparem noutro local, onde voltam a fazer barricadas.