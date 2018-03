Dezenas concentram-se em Lisboa a exigir a "libertação dos presos políticos" da Catalunha

Manifestantes protestaram junto ao consulado com uma faixa e vários cartazes.

Várias dezenas de pessoas concentraram-se esta segunda-feira junto ao Consulado de Espanha em Lisboa para exigir a "libertação dos presos políticos" da Catalunha, considerando que existe uma "judicialização" dos acontecimentos.



"Defendemos a libertação dos presos políticos, pelo facto não ter fundamento jurídico nas acusações e o nosso comité nasce da indignação de catalães e portugueses com ligações à Catalunha. Depois do que aconteceu na sexta-feira, resolvemos convocar esta concentração", disse Catarina Oliveira, do recém-criado Comité de Defesa da República Catalã em Lisboa.



Os manifestantes concentraram-se junto ao consulado com uma faixa e vários cartazes a defender a "Liberdade dos Presos Políticos", entoando vários cânticos de apoio a Carles Puigdemont, contra a justiça espanhola e a pedir a demissão de Mariano Rajoy, presidente do governo espanhol.



"O crime de rebelião no regime jurídico espanhol implica violência, o que não ocorreu. Todo o movimento independentista catalão tem sido um movimento pacifico. Houve uma judicialização destes acontecimentos e nunca houve uma tentativa de resolver este conflito de forma política", afirmou a porta-voz do comité.



A responsável referiu que "compreende" a posição do governo português, mas lembra que a Constituição portuguesa defende a "autodeterminação dos povos".



Presentes na concentração estiveram também responsáveis do Bloco de Esquerda, referindo que estão solidários porque está é uma questão de "autodeterminação e do direito de os cidadãos decidirem o rumo da sua região".



"Existem 13 presos políticos em território europeu. É inaceitável e inacreditável que não exista uma tomada de posição séria sobre o que o estado espanhol está a fazer e temos visto muita violência da polícia sobre manifestações pacificas. Foram eleitos livremente, só podemos estar solidários e fazer pressão para que existe uma posição dos vários governos e parlamentos", disse Isabel Pires, deputada do BE.



A deputada acrescentou que a União Europeia e Parlamento Europeu "ainda não tiveram uma palavra forte" sobre o que se está a passar na Catalunha, anunciando que na quinta-feira vão apresentar um voto no parlamento para que "se apele à libertação dos presos políticos".



O líder independentista catalão Carles Puigdemont, detido na Alemanha no domingo, vai permanecer em prisão preventiva, indicou hoje à agência AFP uma porta-voz do tribunal.



O tribunal de Neumunster, no norte da Alemanha, tinha que decidir se Puigdemont permanecia ou não em prisão preventiva enquanto está em análise o pedido de extradição para Espanha.



Puigdemont vai "continuar em detenção, até que seja tomada uma decisão sobre o processo de extradição", indicou, por seu lado, em comunicado, o tribunal regional de Kiel, também na região do norte da Alemanha.



Esta decisão "não tem recurso", acrescentou-se no texto.



A detenção surpresa do ex-líder do governo de Barcelona tinha provocado tumultos e confrontos entre militantes independentistas catalães e a polícia, no domingo, em Barcelona.



A justiça alemã dispõe de 60 dias para esta decisão.



O ex-presidente da Catalunha foi detido no norte da Alemanha, proveniente da vizinha Dinamarca, no cumprimento de um mandado europeu de detenção, emitido por Espanha.



Na sexta-feira, o Supremo Tribunal espanhol acusou de delito de rebelião 13 separatistas pela sua participação no processo de independência da Catalunha, entre os quais o ex-presidente do executivo regional Carles Puigdemont.



Carles Puigdemont é acusado de ter organizado o referendo de autodeterminação de 01 de outubro de 20017 apesar de este ter sido proibido por violar a Constituição espanhola.



A 27 de outubro de 2017, Madrid decidiu intervir na Comunidade Autónoma, através da dissolução do parlamento regional, da destituição do executivo regional e da convocação de eleições regionais que se realizaram a 21 de dezembro último.



O bloco de partidos independentistas manteve uma maioria de deputados no parlamento regional e está a ter dificuldades para formar um novo executivo.