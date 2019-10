Catalunha: Sánchez diz que sentenças confirmam naufrágio do independentismo catalão

O presidente do governo espanhol em funções, Pedro Sánchez, considera que as sentenças do Tribunal Supremo sobre a tentativa de proclamação da independência da Catalunha confirmam o "naufrágio" e o "fracasso" do projeto independentista.

"Nos próximos dias vamos assistir ainda aos últimos estertores de uma etapa superada", afirmou Sánchez.

Para o chefe do Executivo, abre-se agora "uma nova etapa" de convivência na Catalunha em que a regra só pode ser a "lei e a Constituição espanholas".