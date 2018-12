Catarina Gouveia deslumbra nas praias do Havai

Vanessa Martins também fez as malas e viajou para as Filipinas.

08:39

Catarina Gouveia está a desfrutar de umas férias no Havai. A atriz, de 30 anos, rumou ao estado norte-americano para aproveitar o calor, mas com uma missão especial."Vim aperfeiçoar o meu inglês naquele que é, para mim, um dos lugares mais bonitos do Mundo", escreveu numa das imagens que partilhou através das redes sociais.Encantada com arquipélago situado no Pacífico, a atriz tem mostrado detalhes da viagem aos seus admiradores, revelando fotografias em locais paradisíacos e turísticos.Vanessa Martins também fez as malas e viajou... para as Filipinas.