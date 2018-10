Catarina Martins (BE) congratula-se com 48 ME para baixar propinas

Por Lusa | 15:06

A coordenadora do BE congratulou-se hoje com a medida negociada com o Governo socialista no Orçamento do Estado de 2019 (OE2019) de um total de 48 milhões de euros para baixar as propinas no ensino superior.

Catarina Martins, numa ação de contacto com estudantes na cantina velha da Universidade de Lisboa, louvou o "impacto" de uma iniciativa "que acrescenta" e "não tira" financiamento às instituições nem aos alunos.

"No próximo ano letivo e pela primeira vez desde 1992 - porque as propinas têm sempre vindo a aumentar -, o valor do teto máximo das propinas vai descer em Portugal 212 euros, ou seja, nenhuma universidade ou instituição do ensino superior vai poder cobrar para as licenciaturas e mestrados integrados mais do que dois IAS (Indexante dos Apoios Sociais): 856 euros de propina anual", disse.