Catarina Martins contra "aritméticas eleitorais" fala de propostas concretas

Por Lusa | 20:29

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje que mais do que discutir "aritméticas eleitorais" o importante é defender questões como a defesa do trabalho e do Serviço Nacional de Saúde ou o direito à habitação.

Questionada pelos jornalistas sobre a advertência de hoje do primeiro ministro de uma excessiva dispersão de votos à esquerda, a responsável nacional do BE disse que não ouviu as declarações de António Costa, mas acrescentou que o país não está em campanha eleitoral.

Disse Catarina Martins que a posição que os partidos tenham em questões como a defesa do trabalho, do Serviço Nacional de Saúde ou do direito à habitação também levarão os eleitores "a tomar decisões sobre em quem confiar o voto".