Catarina Martins diz que medidas de Conselho de Ministros são omissas em relação à estrutura do Estado social

Por Lusa | 20:52

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) afirmou hoje que as medidas do Conselho de Ministros Extraordinário são "omissas em relação àquilo que o Estado pode e dever fazer diretamente", frisando que a estratégia deve passar pelo acesso a serviços públicos.

"Ouvimos com muita atenção as conclusões do Conselho de Ministros de reprogramar linhas de investimento. Veremos com atenção quando forem concretas para podermos analisar. Mas, há uma omissão que é a omissão do que é que o Estado pode e deve fazer diretamente. Na verdade, sem serviços públicos como é que alguém pode ficar na terra onde nasceu ou cresceu", sustentou Catarina Martins.

A dirigente falava, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, nos Açores, no encerramento da VI convenção regional do BE que elegeu António Lima como novo coordenador do Bloco na região.