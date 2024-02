Catequista acusado de aliciar menor a encontro sexual

Um catequista está acusado de pornografia de menores e aliciamento de menor para fins sexuais, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, que cita a acusação do Ministério Público, o arguido, "no contexto da sua atividade de catequista numa paróquia do Minho, conheceu um jovem com quem, através das redes sociais, passou a manter conversas de cariz sexualizado".





O homem chegou a convidar o adolescente, que na altura tinha 14 anos, para um encontro, mas "o jovem recusou, bloqueando-o na rede social".

Os factos ocorreram em 2022.