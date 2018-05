Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caviar à colher

Petiscos franceses com vinho luso.

Por Joana de Sales | 18:52

De Paris para Lisboa, o lusodescendente Francisco Pereira trouxe o requinte de um petisco francês pouco usual por terras lusas.



O caviar é o rei do bar Bim Bam, onde é servido à colher. Habituado a trabalhar com clientes de luxo, assim como a mulher, Elsa, Francisco quis tornar este produto mais acessível ao público e num formato mais descontraído. Aqui existem duas variedades: o Oscietre (6,5 €) e o Beluga Imperial (15 €). Para os fãs desta iguaria, há ainda a possibilidade de pedir pequenas caixas de 50 gramas (desde 80 €).



"O caviar vai devagarinho, mas a tapa com foie gras (3,50 €) ou o salmão fumado com blinis (3,50 €) têm sido muito apreciados pelos portugueses", conta Francisco, que revelou ainda que os moradores têm elogiado o novo espaço, que se localiza no largo do Tabelião, perto do Campo Mártires da Pátria.



A escolha do local deve-se ao facto de ser já conhecido dos donos, mas também a outros pormenores. "O bar era uma antiga loja que vendia café e enchidos. E este bairro ainda tem o caráter antigo da cidade. Quisemos trazer-lhe vida, que já tem de dia, à noite", adiantou o dono.



Para acompanhar os petiscos ficou de lado o típico champanhe francês, sendo dado destaque aos vinhos (tinto, branco, rosé) e espumantes, todos eles portugueses, mas há também cervejas, aperitivos e digestivos.