CDS-PP: Líder da concelhia da Figueira da Foz propõe regresso das eleições diretas em moção global

O presidente da concelhia do CDS-PP da Figueira da Foz divulgou hoje uma moção de estratégia global ao congresso em que defende o regresso à eleição direta do presidente e primárias na escolha de candidatos a deputados.

Miguel Matos Chaves, que tem levado a votos as moções de estratégia global que entregou nos últimos congressos, defende no texto "O Futuro para o CDS-PP" que o partido precisa de "uma maior participação estruturas distritais e concelhias nos destinos e atuação do partido".

Além do regresso à eleição direta do presidente do partido -- o CDS-PP já teve este método, mas aprovou em 2011 o regresso aos congressos eletivos -, propõe também que a escolha dos candidatos a deputados seja feita através de eleições primárias em cada distrito.