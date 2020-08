CDS-PP quer todos os documentos e saber como vai ser feito acompanhamento no Avante!

A bancada parlamentar do CDS-PP solicitou esta segunda-feira ao Governo toda a documentação das autoridades relativa à Festa do "Avante!", marcada para o próximo fim de semana, exigindo ainda saber como vai ser feito o acompanhamento do evento.

"Solicita-se que o Governo remeta para a Assembleia da República, para além das orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde (DGS), todos os documentos, designadamente, estudos, análises, avaliações de impacto, de risco e de segurança, e relativamente a cada setor, que tenham sido realizados e que serviram de fundamento para as regras da Festa do 'Avante!', bem como a indicação de todos os especialistas e técnicos que elaboraram tais documentos", lê-se no requerimento.

Os democratas-cristãos querem ainda saber "qual vai ser o acompanhamento posterior ao evento, que tipo de rastreio, controlo, ou monitorização do ponto de vista de saúde pública vai ser feito, quer para o público, quer para a entidade organizadora, quer para os artistas e equipas de trabalho, por que entidade(s) e de que forma".

Os deputados do CDS-PP Ana Rita Bessa e Telmo Correia recordam que já questionaram formalmente o primeiro-ministro sobre este assunto em 11 de maio e em 13 de agosto, "não tendo ainda obtido qualquer resposta".

A DGS, que num primeiro momento anunciou que o seu parecer sobre o certame anual comunista não seria tornado público, apresentou hoje publicamente o documento.

O Presidente da República, no domingo, manifestou-se preocupado com a "falta de clareza" e de "conhecimento atempado" das regras que a DGS entende serem necessárias para que o evento do PCP se realize no atual quadro de pandemia de covid-19.

Os dirigentes do PCP afirmaram que o documento é mais exigente para com a sua festa do que com outras iniciativas similares, em particular quanto à lotação dos espaços.