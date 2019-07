CDS-PP sugere adiamento de nova lei de bases da saúde para depois das eleições

O CDS-PP defendeu esta segunda-feira um adiamento da lei de bases da saúde para a próxima legislatura, após as eleições de outubro, por não existirem, nem à direita nem à esquerda, condições de negociar um novo diploma.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião da direção do CDS com a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, em Lisboa, a deputada Ana Rita Bessa afirmou lamentar que se continue, "com algum grau de irresponsabilidade", a "tentar produzir uma lei que já se percebeu que não tem condições para ser aprovada".

"Se calhar, a cautela recomendaria que, no final da legislatura, assumíssemos que não há essas condições, [para] uma convergência plena em prol de uma lei mais atualizada daquilo que são direitos dos cidadãos", afirmou, para concluir a seguir: "Se calhar, tem de ficar para a próxima legislatura."