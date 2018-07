CDS quer negociações com Bruxelas para benefícios fiscais vigorarem no interior em 2019

Por Lusa | 13:44

A presidente do CDS-PP defendeu hoje que os benefícios fiscais para o interior propostos pelo partido podem estar em vigor a 01 de janeiro de 2019 se o Governo desencadear já um processo de negociação com a Comissão Europeia.

"São propostas que têm, naturalmente, a ver com as opções do Orçamento, mas devem ser apresentadas agora porque pressupõem uma negociação com a Comissão Europeia. Por isso, entendemos não guardar para apresentar no Orçamento do Estado, mas apresentar desde já", afirmou Assunção Cristas.

Numa conferência de imprensa na sede do CDS, em Lisboa, a líder centrista sublinhou que "o Governo pode, se as considerar positivas, desencadear um processo negocial junto da Comissão Europeia, de maneira a que no dia 01 de janeiro estas medidas possam entrar em vigor".