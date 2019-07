CDS questiona Governo sobre Psiquiatria dos hospitais de Coimbra

O CDS-PP questionou hoje a ministra da Saúde sobre se está previsto o aumento de vagas de internamento de agudos no Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Numa pergunta parlamentar, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os centristas pretendem saber se o CHUC prevê o aumento de vagas de forma, a repor, pelo menos, "as que existiam em setembro de 2018".

"Ou, pelo contrário, pretende o Governo levar a cabo uma definitiva redução do número de camas de internamento no CRI de Psiquiatria do CHUC, prejudicando assim a rede de referenciação hospitalar, a urgência psiquiátrica e o serviço de internamento de último recurso para toda a região Centro?", questionam.