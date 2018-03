CDS/Congresso: Cristas assume bandeira da igualdade de género

Por Lusa | 14:30

A presidente do CDS-PP assumiu hoje a defesa da paridade na política e nas empresas, dizendo que deixará de responder a questões sobre a forma como concilia trabalho e família até a mesma pergunta ser colocada aos homens.

No discurso de encerramento do 27.º Congresso do CDS-PP, em Lamego, Assunção Cristas defendeu que o partido vai "continuar a persistir nas questões da natalidade", nas quais destaca "o grande tema da conciliação trabalho/família e da efetiva partilha de responsabilidades entre mães e pais trabalhadores".

"Nesta matéria permitam-me um parêntesis para uma nota mais pessoal: tomei a decisão de não responder mais a questões sobre como concilio trabalho e família, até ao momento em que essa mesma questão seja colocada aos homens que são pais e têm uma vida profissional e pública ativa", afirmou.