CDS/Congresso: Trabalhos terminaram às 03:50 ao fim de 17 horas de discursos e votações

Por Lusa | 04:07

Os trabalhos do primeiro dia do 27.º Congresso do CDS-PP, que decorre em Lamego, terminaram hoje às 03:50, depois de quase 17 horas ininterruptas de discursos e votações.

O arranque do Congresso aconteceu às 10:59 de sábado e ficou marcado por uma homenagem ao antigo presidente do CDS Adriano Moreira, enquadrada pela apresentação do Senado, o órgão de consulta centrista, que desde 2007 não funcionava.

Depois foram apresentadas as moções de estratégia global, entre as quais a da líder do partido, Assunção Cristas, e as moções de estratégia setorial, seguindo-se a discussão dos documentos.