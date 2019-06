CDU quer Museu da Resistência e Liberdade no edifício da antiga PIDE no Porto

A CDU defendeu na quarta-feira a deslocalização do atual Museu Militar do edifício da antiga PIDE no Porto, de forma a permitir a instalação, naquele local, de um Museu da Resistência e Liberdade.

A proposta aprovada na Assembleia Municipal do Porto, com a abstenção do PSD e do grupo municipal Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido, defende que o edifício do Heroísmo, que acolheu a polícia política desde a década de 30, "é o local mais adequado para a instalação do Museu da Resistência e Liberdade".

Segundo o deputado do grupo municipal da CDU Rui Sá, existem, na cidade, "diversas outras instalações, designadamente militares, onde será possível instalar condignamente o Museu Militar".