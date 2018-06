Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Celebridades marcam presença no Rossio Fashion Day

Evento foi apresentado por Bárbara Guimarães.

18:24

A Praça D. Pedro IV, no Rossio, foi pequena para tantos convidados. O motivo foi o Rossio Fashion Day, que deu a conhecer ao público e às celebridades que por lá passaram os destaques de algumas das lojas situadas na Baixa Pombalina.



Entre as principais novidades destaca-se o lançamento oficial de uma edição limitada do relógio oficial da Federação Portuguesa de Futebol para o Mundial 2018 e do "Bombom Lisboa" by Maria Chocolate, uma marca de chocolate artesanal 100% portuguesa.



A festa decorreu ao som da Banda GNTK e foi apresentada por Bárbara Guimarães, no papel de embaixadora da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina e das lojas históricas.



O Rossio Fashion Day tem como objectivo promover junto do consumidor as lojas de roupa, calçado e acessórios que se encontram na Baixa e teve a participação de celebridades como Bibá Pitta, Carla Matadinho, Carla Andrino, Marta Rebelo, Sara Avelar e Mónica e Rubim.