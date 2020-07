Cem mil trabalhadores de montagem de eventos em risco

As mais de 350 empresas de montagem de eventos estão com a corda na garganta, por causa da Covid-19. Fechadas desde março, a maior parte delas ameaça fechar portas e colocar cem mil pessoas no desemprego.









“Eu não estou preocupada, eu estou em pânico”, diz Carla Araújo, trabalhadora, há vinte anos, na empresa Multitendas, em Braga. Era carregado o rosto dos cerca de 60 homens e mulheres que se juntaram nesta empresa de Braga a dar conta pública do desespero dos trabalhadores do setor. Vítor Ribeiro lembrou que tem “a casa para pagar ao banco” e que há casais em que ambos estão na iminência de perder os seus postos de trabalho. Sandra Martins fala de “uma situação dramática”.

Orlando Gomes é gerente da Multitendas, que tem 150 trabalhadores e diz que não aguenta mais. “Só nós e as discotecas continuamos completamente parados. Eles, e bem, viram o layoff simplificado prolongado até final do ano. E nós, não contamos para nada?”, pergunta o empresário, notando que “se o Governo virar as costas a este setor, no final deste mês contará com mais cem mil pessoas no desemprego”.

Cerco de camiões ao Parlamento



“Parece que, para sermos ouvidos, somos obrigados a fazer uma manifestação. Se calhar vão dar-nos atenção se fizermos, com os nossos camiões e com as nossas carrinhas, um cerco à Assembleia da República”, afirmou Orlando Gomes.





350 empresa valem 750 milhões por ano



As mais de 350 empresas do setor valem 750 milhões de euros por ano, empregam mais de cem mil e não faturam um cêntimo há mais de 4 meses. Os despedimentos em massa estão anunciados para o final deste mês.