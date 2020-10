Cemitérios de Faro abertos a visitas a 31 de outubro e 1 de novembro

Os cemitérios de Faro vão estar abertos nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, mas limitados a um máximo de 50 pessoas em simultâneo com obrigatoriedade do uso de máscara no interior, anunciou esta sexta-feira o município.

Em comunicado, a Câmara de Faro especificou que os espaços vão estar abertos entre as 08:30 e as 17:30, "com limitação de 50 pessoas em simultâneo, em grupos máximos de duas pessoas".

"O período de permanência no interior deverá ser o mais breve possível, ficando proibida a partilha de utensílios manuais, como pás ou outros equipamentos", lê-se na nota.

As pessoas que decidam prestar homenagem aos entes queridos no período associado ao Dia de Todos os Santos, "ficam obrigadas à desinfeção das mãos com álcool gel, líquido que vai ser disponibilizado pela autarquia através de dispensadores colocados à entrada dos cemitérios".

A Câmara da capital algarvia adiantou que vão ser feitas marcações de distanciamento de espera no exterior dos cemitérios da cidade - cemitério Novo e da Esperança -, tendo recomendado às juntas de freguesia o mesmo procedimento para os restantes espaços.

A autarquia de Faro apela a todos os que se dirijam aos cemitérios que respeitem "as regras de distanciamento social e de higiene, as recomendações e indicações das autoridades, (...) para que não seja posta em causa, em nenhum momento, a saúde e a segurança de toda a comunidade no âmbito da atual situação epidemiológica" provocada pela pandemia da covid-19.