Centenário de Mário Neves celebrado com edição das obras para piano em três volumes

Por Lusa | 13:42

O centenário do nascimento do músico e pedagogo Mário Neves (1918-1995) vai ser celebrado com uma edição especial ilustrada de algumas das suas obras para piano, revelou hoje a Câmara Municipal de Espinho e a família do homenageado.

Pianista, compositor, maestro e professor, o músico natural dessa cidade foi o fundador da Academia de Música de Espinho e lançou o respetivo Festival Internacional de Música, que teve em 2018 a sua 44.ª edição e continua a ser apontado como um dos eventos do género com maior longevidade no país.

O programa das celebrações integra três concertos, um espetáculo de tributo e o encontro anual da Associação Europeia de Professores de Piano (EPTA, na sigla original), sendo o ponto-alto da iniciativa o lançamento da obra que reúne composições de Mário Neves, numa publicação em três volumes, com edição da Câmara Municipal de Espinho.