Centenas de trabalhadores da administração local manisfestam-se para exigir suplemento de risco

Centenas de trabalhadores da administração local marcharam esta sexta-feira por Lisboa para exigir a aplicação de um subsídio de risco que está na lei há 20 anos, recebendo o apoio do BE e do líder do PCP, Jerónimo de Sousa.

Os trabalhadores, vindos de diversas zonas do país, partiram do Marquês de Pombal e concentraram-se em frente à Assembleia da República, onde se encontraram com o líder comunista e a deputada bloquista Joana Mortágua.

Pouco antes de o PCP anunciar que vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, Jerónimo de Sousa foi solidarizar-se com estes trabalhadores, sublinhando que o subsídio de insalubridade, penosidade e risco para estes trabalhadores está na lei há cerca de 20 anos, e que, por falta de regulamentação, nunca foi aplicado.