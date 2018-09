Centenas exigem renúncia de Morales e defendem Comissão anticorrupção na Guatemala

Por Lusa | 02:54

Mais de quinhentos manifestantes marcharam, no sábado, na capital da Guatemala, exigindo a renúncia do Presidente Jimmy Morales e manifestando apoio ao chefe da Comissão Internacional contra a Impunidade no país (CICIG), o colombiano Iván Velásquez.

Sob o slogan "Jimmy vai, Iván fica", os quinhentos manifestantes concentraram-se à frente do Palácio Nacional da Cultura, um dia depois de Morales anunciar que não vai renovar o mandato do CICIG, que termina em setembro de 2019.

Ao som de maracas e tambores, os manifestantes disseram "não à corrupção" e exigiram a renúncia de Morales, suspeito da prática do crime de financiamento eleitoral ilícito.