Centeno compara "avanços e recuos" de Trump à imprevisibilidade de Ronaldo

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, admite, em entrevista ao Der Spiegel, que as tensões comerciais estão a prejudicar o crescimento económico e comparou os constantes "avanços e recuos" da administração norte-americana à imprevisibilidade do futebolista Cristiano Ronaldo.

Numa curta entrevista à publicação alemã, partilhada no sítio de Internet do Conselho da União Europeia, Centeno, que em 2017 foi 'batizado' de "Ronaldo do Ecofin" pelo então ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, coloca-se agora antes na pele de um defesa que tenha pela frente Ronaldo, um jogador irrequieto e imprevisível, como o Presidente Donald Trump.

Questionado sobre se o abrandamento do crescimento da economia europeia pode agravar-se ainda mais caso o Presidente dos Estados Unidos concretize uma ameaça recorrente e imponha impostos sobre os automóveis, Centeno admitiu que "as tensões comerciais estão a prejudicar o crescimento" e "toda a gente está preocupada", até face à constante incerteza.