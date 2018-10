Centeno diz que saída do 'lixo' revela "notável desempenho da economia portuguesa"

Ministro das Finanças diz que caminho escolhido há três anos pelo atual Governo "é credível".

Por Lusa | 22:30

O ministro das Finanças considerou esta sexta-feira que a revisão em alta do 'rating' da República pela agência Moody's "revela um notável desempenho da economia portuguesa" e mostra que o caminho escolhido há três anos pelo atual Governo "é credível".

"Esta consolidação do 'rating' da República portuguesa no grau de investimento pelas quatro principais agências de notação financeira é um sinal claro de que o caminho que escolhemos há três anos é um caminho credível, era um caminho possível que está a ser feito com base no equilíbrio das contas públicas", disse o ministro das Finanças, Mário Centeno.

Numa declaração aos jornalistas no Ministério das Finanças, sem direito a perguntas, o ministro reagiu à subida do 'rating' pela agência de notação financeira Moody's, que passou Portugal para 'Baa3', com perspetiva estável, retirando o país do nível 'lixo'.