Centeno espera mensagem política clara de "Cimeira do Euro"

Por Lusa | 11:28

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse esperar uma mensagem "política clara" da "Cimeira do Euro", reconhecendo, no entanto, que o trabalho da reforma da área do euro não ficará completo hoje.

"Sabemos que o trabalho não vai ficar completo, vamos ter de continuar nesta agenda, e este trabalho de futuro, tal como foi feito até aqui, tem de ser desempenhado em cada um dos países, ao nível da área do euro, e mais alargado na União Europeia", admitiu à entrada para a "Cimeira do Euro", em Bruxelas.

O ministro das Finanças português lembrou que, nos últimos seis meses, o Eurogrupo tem trabalhado uma agenda "bastante cheia de propostas para a área do euro".