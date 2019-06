Centeno procura hoje acordo no Eurogrupo sobre orçamento para zona euro

Os ministros das Finanças europeus terão hoje, no Luxemburgo, uma reunião que se prevê longa, pois é suposto finalizarem uma proposta de um instrumento orçamental próprio da zona euro, que Mário Centeno deverá apresentar aos líderes na próxima semana.

Em dezembro de 2018, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, recebeu um mandato dos chefes de Estado e de Governo da zona euro para trabalhar numa proposta de uma capacidade orçamental própria para a competitividade e convergência na zona euro, que ficou de apresentar na cimeira do euro agendada para 21 de junho, razão pela qual o assunto tem sido discutido ao longo dos últimos meses entre os ministros das Finanças europeus.

A uma semana do próximo Conselho Europeu, os ministros das Finanças ainda não chegaram, no entanto, a um entendimento sobre alguns aspetos fundamentais deste instrumento orçamental, tal como o seu financiamento, pelo que a reunião de hoje adivinha-se muito longa -- deverá entrar pela madrugada -, já que o compromisso tem de ficar 'fechado' no Luxemburgo.