Centro de Artes Visuais de Coimbra explora o tema do trabalho em nova exposição

Por Lusa | 17:00

O Centro de Artes Visuais (CAV), em Coimbra, explora o tema do trabalho numa nova exposição, onde junta obras de seis artistas, entre os quais António Júlio Duarte, Filipa César e Inês Gonçalves, anunciou hoje a instituição.

Com curadoria de Albano Silva Pereira, a exposição apresenta obras dos fotógrafos António Júlio Duarte, Augusto Brázio, Paulo Catrica e Pedro Letria e ainda da realizadora e fotógrafa Inês Gonçalves e da cineasta e artista plástica Filipa César, vencedora do Prémio BES Photo (atual Novo Banco Photo), em 2010.

Em "Trabalho", poder-se-á encontrar o "estilo documental" de fotografar, que se cruza com a presença de obras "de uma dimensão de ficção", como se lê no comunicado do CAV, enviado à agência Lusa.