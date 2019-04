Centro Hospitalar de Lisboa Central inicia projeto de hospitalização domiciliária em maio

Por Lusa | 22:14

A unidade de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) vai iniciar a sua atividade em maio, foi hoje anunciado, num projeto que prevê atingir as 15 camas até ao final do ano.

"Contando com uma equipa de três médicos, quatro enfermeiros e dois assistentes operacionais, esta unidade iniciar-se-á com cinco camas domiciliárias, chegando às 15 camas até ao final do corrente ano", refere o CHULC em comunicado.

A presidente do conselho de administração do CHULC, Rosa Valente de Matos, defendeu que o mais importante é que o doente, no conforto da sua casa, vê o processo de recuperação "acelerado pela proximidade de um ambiente familiar e mais humanizado".