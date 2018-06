Centro Hospitalar Lisboa Norte contra retirada de capacidade formativa em pneumologia

Unidades de saúde vão deixar de formar novos internos.

O presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte considera incorreta a decisão de tirar capacidade formativa para 2019 nas áreas de pneumologia e imunoalergologia, garantindo que as unidades de saúde mantêm na íntegra as suas capacidades de resposta aos doentes.

Em declarações aos jornalistas, o administrador do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), Carlos Martins, manifestou-se surpreendido com a decisão e disse que considera que "a capacidade de resposta e excelência" continua "intocável", apesar de os hospitais Santa Maria e Pulido Valente terem perdido capacidade de formar novos internos em 2019 nas áreas de pneumologia, otorrinolaringologia e imunoalergologia.

Carlos Martins estranha a perda de capacidade formativa na área de pneumologia decidida pela Ordem dos Médicos, considerando que não é correto fazê-lo estando o serviço ainda sob uma avaliação que não foi concluída.