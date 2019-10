Centro Português de Fotografia inaugura duas exposições no Porto

O Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto, inaugura esta semana duas exposições, uma do fotojornalista russo Alexey Belyanchev e uma outra de fotografias de concerto do espanhol Javier Bragado.

"Este mundo maravilhoso, inquieto e espantoso", que agrega pela primeira vez este conjunto de fotografias de Belyanchev numa exposição, será inaugurada na quinta-feira, seguindo-se "Live & Loud 2.0: 10 anos de Rock & Roll", no sábado.

A exposição do russo, patente até 24 de novembro, mostra no Porto trabalhos realizados desde "zonas de conflito militares" como a Palestina, Kosovo ou Chechénia a encontros com "líderes de diversos países e estrelas mundiais dos negócios, cultura e desporto".