Cerca de 2 mil profissionais de saúde testados à covid-19 nos Açores. 17 estão infetados

O responsável da Autoridade de Saúde dos Açores disse hoje que desde o inicio do surto de covid-19 foram testados na região cerca de 2.000 profissionais de saúde, dos quais 17 revelaram infeção pelo novo coronavírus.

Tiago Lopes, também diretor regional da Saúde, avançou estes números em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 nos Açores.

De acordo com o responsável, dos profissionais testados até ao momento, "nove são da ilha do Faial, 56 da Graciosa, 37 da Terceira, 1.781 da ilha de São Miguel, 44 do Pico e um da ilha de Santa Maria".

"Do total de 1.928 profissionais de saúde testados, 40 continuam a aguardar por resultados, 1.866 tiveram resultado negativo, 17 positivos distribuídos pelo Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e pela estrutura residencial para idosos (do Nordeste), na ilha de São Miguel, e pela ilha do Faial", acrescentou.

O responsável da Autoridade de Saúde açoriana adiantou ainda que dos casos positivos entre profissionais de saúde, "nove são no Hospital de Ponta Delgada, dividido por seis enfermeiros e três assistentes operacionais".

"Na estrutura residencial para idosos sete funcionários afetados, seis assistentes operacionais e um enfermeiro, e na ilha do Faial um enfermeiro do Hospital da Horta", disse.

Destes profissionais de saúde, "cinco já tiveram recuperação da infeção pelo covid-19, neste caso todos eles do Hospital de Ponta Delgada, um técnico superior de diagnostico de terapêutica, dois médicos e dois enfermeiros".

Nos Açores, há 35 doentes internados (apenas um internado em unidade de cuidados intensivos) e há ainda 61 doentes em contexto domiciliário.

Até ao momento, já foram detetados nos Açores um total de 138 casos, verificando-se 34 recuperados, 10 óbitos e 94 casos positivos ativos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 70 em São Miguel, três na Terceira, cinco na Graciosa, dois em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

Em todo o país, houve até hoje 903 mortos associados à covid-19 em 23.864 infeções com o novo coronavírus, segundo a Direção-geral de Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.







