Por Lusa | 11:51

Cerca de 450 trabalhadores saíram do Novo Banco em 2018, disse hoje o presidente executivo do banco, António Ramalho, em Lisboa.

"Saíram cerca de cerca de 450. Fechámos o ano com 5.093 trabalhadores, o que significa que estamos praticamente naquilo que eram os objetivos de 2021 negociados com a Comissão Europeia", disse António Ramalho aos jornalistas à margem do Fórum Capitalizar, organizado pelo Jornal Económico e pelo Novo Banco, em Lisboa.

O gestor disse que, tendo em conta os funcionários que agora o grupo bancário detém, "não é de esperar [este ano] nenhum movimento excecional do ponto de vista da necessidade de redução de quadros".