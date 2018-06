Cerca de 70% das casas de porteira em Lisboa e Porto foram vendidas ou arrendadas

Por Lusa | 09:11

A Loja do Condomínio (LDC), que administra 6.800 condomínios em Portugal com 170.000 proprietários, revelou hoje que cerca de 70% das casas de porteira dos condomínios em Lisboa e no Porto já foram vendidas ou arrendadas para habitação.

"Essa dinâmica deriva mais do Grande Porto e Lisboa, que é onde tradicionalmente temos as casas de porteira, portanto no resto do país praticamente isso não é relevante", afirmou à Lusa o diretor executivo da LDC, Paulo Antunes, advogando que "como há muito tempo já não é quase possível recrutar porteiras, isso tem vindo a levar que as casas vão para outros destinos, principalmente para conseguirem alguma receita para fazer face a outras despesas".

De acordo com o responsável da LDC, a dinâmica de venda de casas de porteira tem-se verificado "ao longo dos últimos anos, da última década", tendo em conta a não-utilização das mesmas.