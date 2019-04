Certificação de diamantes em Macau vai reforçar comércio com Angola - Governo

Por Lusa | 13:41

O Governo de Macau afirmou hoje que a aplicação do processo Kimberley no território, que vai atestar a origem legal dos diamantes vendidos no mercado internacional, vai reforçar a relação comercial com Angola.

"Há empresas de Angola que já manifestaram interesse em fazer comércio em Macau depois da aplicação deste regime. E estão dispostas e interessadas em reforçar a relação comercial" com o território, afirmou o secretário para a Economia e Finanças.

Lionel Leong Vai Tac falava numa reunião plenária da Assembleia Legislativa, durante qual foi aprovada na generalidade a proposta que visa estender ao território a aplicação do processo Kimberley.