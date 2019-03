CGD: Governador diz que atos de gestão têm de se avaliar face às normas da época

Por Lusa | 20:05

O governador do Banco de Portugal considerou hoje várias vezes que não se pode avaliar a gestão da CGD do passado com os 'óculos' dos critérios de hoje, vincando que as exigências mudaram muito desde 2008.

"A CGD cumpria as regras prudenciais da época e o normativo da época. (...) O que era em 2004 aceitável, em 2013 deixou de ser", disse Carlos Costa em resposta aos deputados na audição na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD, na Assembleia da República, em Lisboa.

Ao longo da mais de uma hora que já segue da audição ao governador, por várias vezes o responsável do banco central e regulador e supervisor bancário frisou que a auditoria da EY à CGD abarca um período muito alargado - 2000 a 2015 - e em que as regras do setor bancário e as exigências dos supervisores se alteraram significativamente.