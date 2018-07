CGD passa de prejuízos a lucros de 194 milhões de euros no 1.º semestre

Resultados de serviços e comissões aumentaram 10% para 239 milhões de euros.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros consolidados de 194 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com os prejuízos de 50 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2017, divulgou esta sexta-feira o banco.



Entre janeiro e junho deste ano, a margem financeira caiu 2% em termos consolidados para 593 milhões de euros e os resultados de serviços e comissões aumentaram 10% para 239 milhões de euros.



Já a constituição de provisões e imparidades (para fazer face a perdas, nomeadamente com crédito) desceu significativamente, 89%, para 45 milhões de euros, segundo o banco. O ano passado até junho tinham sido constituídos 390 milhões de euros em provisões.



Nos custos da estrutura, os gastos recorrentes caíram 14% para 465 milhões de euros. Contudo, destes valores estão excluídos os custos de 50,7 milhões de euros em 2018 com o programa de redução de trabalhadores, sobretudo, e de gastos gerais administrativos.