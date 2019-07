CGD tinha na última recapitalização perdas de 1.300 ME provocadas por 16 grandes devedores

A CGD tinha em 2017, aquando da última recapitalização, 1.242 milhões de euros em imparidades e 1.334 milhões de euros em outras perdas geradas 16 grandes devedores, segundo a informação hoje divulgada pelo Banco de Portugal.

O Banco de Portugal divulgou hoje informação sobre as perdas com ativos dos bancos que recorreram a ajuda pública nos últimos 12 anos, sendo que no caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estão em causa seis operações de recapitalização.

Na última, com data de referência a 30 de junho de 2017, a informação disponibilizada indica 16 grupos económicos com grandes créditos em incumprimento.