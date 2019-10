CGTP afirma estar disponível para negociar mas Governo tem que escolher "caminho"

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, afirmou hoje que as maiores críticas ao programa do Governo são na área laboral, reforçando que a central sindical está disponível para negociar, mas estará nas mãos do Governo "escolher o caminho".

"Não podemos continuar assim. Está nas mãos do Governo escolher o caminho e se se quer encostar aos partidos mais à direita ou ouvir as reivindicações dos trabalhadores e da CGTP", disse o líder sindical hoje em conferência para apresentar a posição da CGTP sobre o novo programa do Governo, que está a ser hoje discutido no parlamento.

A CGTP considera que o que está em falta neste programa é o "reconhecimento da centralidade do trabalho e da valorização dos trabalhadores como elementos determinantes para combater as desigualdades sociais e a pobreza laboral", nomeadamente na vontade política de alterar o atual modelo dominante assente na precariedade e nos baixos salários e na "revogação das normas gravosas da legislação laboral".