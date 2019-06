CGTP apela para uma decisão de voto "ponderada" nas eleições legislativas

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, apelou hoje para os trabalhadores e sindicalistas "ponderarem" as suas intenções de voto nas eleições legislativas, lembrando-os que "as maiorias absolutas" sempre se "viraram contra os seus interesses".

"As maiorias absolutas, fossem encabeçadas pelo PSD e CDS ou pelo PS, sempre foram maiorias absolutas que se viraram contra os nossos interesses, puseram em causa os nossos direitos e viram aprofundadas as desigualdades e as injustiças sociais", afirmou hoje o líder da central sindical.

Arménio Carlos, que falava durante a III Conferência Sindical do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL), afirmou que apesar de cada trabalhador "ser livre de fazer do seu voto aquilo que bem entender", era fundamental que a sua decisão nas eleições legislativas de 06 de outubro fosse "ponderada".