Chaves poderá acolher no segundo semestre de 2019 peças do Museu do Chiado

Por Lusa | 16:48

O presidente da Câmara de Chaves disse hoje que, no segundo semestre de 2019, o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso poderá acolher parte do acervo do Museu do Chiado, uma iniciativa que visa descentralizar a cultura.

Nuno Vaz disse hoje à agência Lusa que este município do norte do distrito de Vila Real se mostrou disponível para a criação de um polo do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

"O que é essencial para nós é que muitas das peças que neste momento estão inacessíveis ao público, porque estão encaixotadas, vão ganhar nova vida", frisou.