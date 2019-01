Chidozie emprestado pelo FC Porto aos turcos do Çaykur Rizespor

O internacional nigeriano, de 22 anos disputou esta época dois jogos na equipa principal.

Por Lusa | 15:45

O defesa central nigeriano Chidozie foi esta terça-feira oficializado como jogador do Çaykur Rizespor, 18.º e último classificado da Liga turca de futebol, por empréstimo do FC Porto até final da época 2018/19.



"O Çaykur Rizespor chegou a acordo com o FC Porto para o empréstimo de Chidozie Collins Awazie até final da época", refere o clube turco no seu site oficial, já depois de o futebolista ter passado nos exames médicos.



Durante a manhã, o jogador foi apresentado também em conferência de imprensa, com Chidozie a dizer que está "confiante" e que o Rizespor demonstrou muito interesse na sua transferência, depois de falar com o treinador.



O internacional nigeriano, de 22 anos, que se encontra no FC Porto desde o escalão de juniores, disputou esta época dois jogos na equipa principal, na Taça da Liga e na Liga dos Campeões, e três na equipa B, na II Liga.