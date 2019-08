China ameaça retaliar caso EUA instalem mísseis de médio alcance na Ásia

O Governo chinês disse hoje que "não vai ficar de braços cruzados" e que vai tomar contra-medidas caso os Estados Unidos instalarem mísseis de médio alcance na região do Indo-Pacífico, como está planeado para breve.

A advertência do diretor do Departamento de Controlo de Armas do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Fu Cong, surge após a retirada dos EUA, na semana passada, do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla em inglês).

Fu disse que aquela decisão terá um "impacto negativo direto na estabilidade estratégica global" e na segurança da Europa e da região da Ásia-Pacífico.